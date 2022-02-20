Екатерина Климова вышла в люди с призывом на интимном месте: решилась на крайние меры

Популярная актриса Екатерина Климова проводит выходные с наследниками. Накануне 44-летняя знаменитость отправилась в ресторан с шестилетней дочкой Беллой от актера Гелы Месхи. Артистка и ее младший ребенок отлично провели время.
В "Сторис" личного микроблога Климова опубликовала фото с дочкой. Екатерина и ее девочка сделали несколько селфи пока ожидали заказ. Надо сказать, что маленькая Белла растет настоящей красавицей. В Сети уверены, что малышка очень похожа на звездного папу.
Пользователи Интернета также обратили внимание на футболку Екатерины. На наряде звезды сериалов красовалась надпись: "Влюбись! В кого? Да хоть в меня!".
Некоторые поклонники решили, что актриса неслучайно купила футболку с откровенным принтом. Дескать, Климова, устав от одиночества, пошла на крайние меры – вышла в люди с призывом на груди. Между тем любители литературы сообразили, что на интимном месте Екатерины красуется цитата из произведения "Штосс" Михаила Лермонтова.
Стоит отметить, что, если верить светских сплетникам, Екатерина Климова давно не одна. Поговаривают, знаменитость крутит роман с коллегой по цеху Гошей Куценко. Дескать, звезды сошлись в процессе совместной работы над антрепризой "Любовные письма". Гоша и Екатерина уже пять лет вместе играют в постановке.