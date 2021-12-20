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Сериалы
"С ума сойти!": узревшая роскошь дворца Елизаветы II известная актриса уронила челюсть

"С ума сойти!": узревшая роскошь дворца Елизаветы II известная актриса уронила челюсть

Оливия Колман и ее муж никогда не видели такого великолепия.
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47-летняя актриса Оливия Колман в третьем и четвертом сезонах сериала "Корона" играла роль Елизаветы II. Эта работа принесла знаменитости статуэтку "Эмми", "Золотой глобус" и две награды Премии Гильдии киноактеров США. Между тем, по словам Колман, съемки в проекте от Netflix были для нее настоящим испытанием, ведь играть реально существующего человека – очень тяжело.

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Актриса отметила, что правильно подобранные костюмы, прическа и макияж в случае с "Короной" на три четверти работали за нее. Оливия не считает, что ей действительно удалось стать похожей на августейшую особу.

Колман добавила, что играла ту королеву Великобритании, которую показывают публике. Каким человеком на самом деле является монарх, знают только ее близкие.

Роль Елизаветы II, признается артистка, вгоняла ее в стресс сильнее, чем любая из ее прошлых работ. Колман не скрывает, что с радостью распрощалась с "Короной".

Впрочем, как говорит 47-летняя знаменитость, проект Netflix дарил ей чувство стабильности. "Знала — и завтра, и послезавтра у меня есть работа и не нужно переживать на эту тему", – поделилась Оливия. Перед Колман сегодня очень остро стоит финансовый вопрос. Актриса рассказала, что вынуждена выплачивать ипотеку за дом, поэтому не может позволить себе долго сидеть без дела.

Звезда "Короны" никогда не виделась с британской королевой лично. Между тем Оливия Колман встречалась с некоторыми членами августейшей семьи. Звезда сериала "Корона" была на приеме у дочери Елизаветы II, принцессы Анны. На мероприятие актриса приходила с мужем, писателем Эдом Синклером. Вечер в компании родственников монарха артистка назвала бесподобным и дико смешным.

Колман и Синклер глазам своим не поверили, когда узрели внутреннее убранство королевского дворца. Актриса от удивления уронила челюсть. Такой роскоши Оливия не видела даже в кино.

По словам знаменитости, создатели "Короны" напрасно старались приглушить великолепие интерьеров, которые использовались в кадре. "Боже же мой, в настоящем дворце все оказалось гораздо роскошнее", – поделилась Оливия Колман.

Впечатление на знаменитость оказали и гости приема. Присутствующие были облачены в разнообразные мундиры, украшенные золотыми эполетами. "С ума сойти!" – резюмировала звезда "Короны".

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Фото: Gary Mitchell / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 20 декабря 2021, 18:36 Источник: 7 Дней.ru ✓ Надежный источник
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