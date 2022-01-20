"В куриную попку превращается": у рассказавшей о пластике звезды "Интернов" "исчезает" рот

Актриса поведала об "уколах" красоты и операции.

49-летняя звезда сериала "Интерны" Светлана Пермякова в свежем интервью призналась, что делала блефаропластику – подкорректировала форму верхних век, чтобы "открыть" глаза. Операцию знаменитости провели давно и результатом очень довольна. Впрочем, как заметила Пермякова, с тех пор веки все равно немного опустились.

Делать круговую подтяжку лица Светлана боится. Процедура, считает актриса, может сделать ее неузнаваемой, превратить в другого человека.

Звезда "Интернов" периодически немного "подкачивает" губы. Уколы "красоты", говорит Пермякова, ей необходимы – она постоянно поджимает губы, из-за чего ее рот совсем "исчезает" с лица.

"Со временем у меня в куриную попку превращается все это", – пошутила Светлана.

Рассказала звезда экрана о бесконечной борьбе с лишним весом. Однажды Светлане удалось скинуть 16 килограммов, но вес все равно вернулся.

"Меня не устраивает много чего. Тут, думаю, вырежу. Тут тоже уберу, вырежу. В какой-то момент стану перед зеркалом: "Ну что это за ерунда какая-то. Ну что это за небылица такая. Все! К чертовой матери резать тупыми ножницами под корень". Потом оденусь, думаю: "Ну и хорошо. И ладно", – посетовала Светлана Пермякова.

На съемках шоу "Звезды в Африке" Светлана сбросила пять килограммов. Уже дома Пермякова не смогла удержаться от вкусностей и лишний вес вернулся. Кроме того, у Пермяковой замедлился метаболизм из-за гормональных изменений.