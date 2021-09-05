"Осталось жить часа два": медик огорошил слегшего от удара Добронравова

Доктор поставил артиста перед выбором.

Несколько лет назад звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов слег с инсультом. У артиста случился удар прямо на сцене. Неладное в состоянии коллеги по цеху, заподозрила актриса Татьяна Васильева. По ее инициативе Добронравову вызвали бригаду медиков.

Только в больнице Федор Добронравов понял, что ситуация серьезная. Актеру предложили операцию, но он сомневался. Артист "Сватов" спросил у медиков, есть ли у него выбор. В ответ доктор сообщил, что у артиста всего два пути – либо на стол хирурга, либо в гроб.

"Ну выбор всегда есть. Вот вам, например, осталось жить часа два…" – огорошил доктор Федора Викторовича.

В свежем интервью Добронравов признался, что всегда считал себя донским рысаком – лошадью, которая умирает на скаку. Артист был уверен, что тоже уйдет в мир иной на бегу. Однако в 2018-м он понял, что желает себе другой участи.

"А несколько лет назад случился инсульт. И все. Речи нет, руки нет", – рассказал Федор Викторович.

После удара Добронравов пересмотрел отношение к жизни, перестал зря тревожиться. В сложный момент актера поддерживала любимая супруга. С женой звезда "Сватов" познакомилась еще в школьные годы.

"Все, чего я добился, — это ее заслуга", – говорит об избраннице Добронравов. Супруга актера пожертвовала профессией, чтобы посвятить себя семье. По словам Федора Викторовича, у него всегда был надежный тыл, дома был порядок, уют, сытые и одетые дети. Кроме того, артист восхищен мудростью своей возлюбленной.