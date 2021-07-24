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У самоуверенного Бурунова произошла стычка с родителями: Страшные вещи

У самоуверенного Бурунова произошла стычка с родителями: Страшные вещи

Сергей Бурунов решил стать артистом, когда учился в летном. Родители были крайне не в восторге от этого решения и никак не поддерживали сына.
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Сегодня Бурунова знают и любят за многие роли в кино и сериалах. В его арсенале совершенно разные амплуа. Однако изначально популярный артист собирался стать летчиком.

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Сергей Александрович Бурунов актер

Он учился в академии, когда понял, что хочет полностью поменять свою жизнь и связать ее с кино. Родители были против и вышли на открытый конфликт: "По их мнению нужно было сначала получить нормальную профессию, а потом уже дрыгать ногами. У них то, чем я занимаюсь, уже 25 лет называется "дрыгать ногами".

Бывали периоды отчаяния, ярость. Порой они доходили до крайней точки, но всегда находился какой-то буфер. "Страшные вещи", — цитирует артиста издание "7 дней". Бурунов признается, что когда отчаяние достигало максимума, появлялось то, чего так давно хотелось. Подобная ситуация произошла с "Полицейским с Рублевки". Илья Куликов тогда бросил артисту спасательный круг.

Большинство ролей у Сергея комедийные, с драматическими амплуа дела идут чуть хуже. Роль в содержанках стала настоящим вызовом для Сергея. Это был некий вызов, который он боялся провалить. Все получилось благодаря поддержке Константина Богомолова. Для Бурунова это одна из очень сложных работ.

Артист рассказал, что лучшее восстановление после тяжелой работы для него — это его автомобиль, в котором у него все в определенном порядке, по Фен-Шую. Внутри должно быть идеально чисто, все должно работать хорошо.

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Сергей Бурунов. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 июля 2021, 16:54 Источник: 7 дней ✓ Надежный источник
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