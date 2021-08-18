Екатерина Климова показала разодранное до крови лицо: Побитая вся

Актриса Екатерина Климова напугала поклонников.

С июня Екатерина Климова снимается в сериале "Вкус мести". В телепроекте артистка работает в дуэте с Кириллом Сафоновым. Даты выхода картины пока не известна.

В личном инстаграм-аккаунте Климова опубликовала фото с площадки сериала "Вкус мести". Екатерина рассказала подписчикам, что до конца съемок осталось всего четыре дня. Актриса заранее начала скучать по творческому коллективу и работе за городом.

Также знаменитость опубликовала фото, которые, судя по всему, были сделаны в перерыве между дублями. Кадры не на шутку напугали поклонников Климовой. Знаменитость позирует с разодранным в кровавое месиво лицом. Также у красавицы разбиты и расцарапаны ноги. Естественно, жуткие травмы на лице и теле актрисы – киношный грим.

Фанаты отметили, что Екатерину в образе невозможно узнать. Светлый парик сбил подписчиков знаменитости с толку.

"О Господи, я вначале не узнала вас😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не узнала, блонд это не ваше😢", "Когда у нас научатся надевать на актрис красивые парики😮", "Господи, по битая вся 🤦‍♂️, хорошо что грим 🙏😉", "Привет кто избил так жестоко", "Сразу понятно, что была сцена изнасилования... И, судя по названию, это в самом начале фильма... А потом будет "Вкус мести"... Парик, потому что героиня в "юности", потом будут другие волосы...И месть будет изощренной…" – рассуждают комментаторы.