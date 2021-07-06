"Ну, Гарик. Ну, шалун": обнаружены свидетельства любовной связи Харламова со звездой "Крепостной"

Звезда сериала "Крепостная" Катерина Ковальчук похвасталась роскошным букетом роз. Артистка не сообщила, кто сделал ей этот романтичный сюрприз, однако поклонники уверены, что в деле замешан комик Гарик Харламов.
"Ну Гарик, ну шалун...", "Гар молодец. Обнимаю (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – похвалили Харламова за трогательный жест пользователи Сети.
Отметим, слухи о романе звезды "Крепостной" и юмориста муссируются довольно давно. В начале лета Катерину и Гарика видели на совместном отдыхе в Сочи. Артисты сплетни об интрижке никак не комментируют.
Интересно, что на одном из снимков, опубликованных Катериной Ковальчук, подписчики нашли доказательства любовной связи артистки с Гариком Харламовым. "Хм, а что делает приставка Гарика на третьем снимке?))))" – спросил знаменитость внимательный интернет-обитатель. Актриса не растерялась. Катерина сообщила, что тоже любит играть в приставку. "А вот и нет) у него уже 5-я, а это 4))", – уверенно заявила девушка, своей осведомленностью еще больше раззадорив любопытство подписчиков.
Отметим, ранее сестра Катерины Ковальчук, звезда сериала "Тайны следствия" Анна Ковальчук, общалась с телеведущим Иваном Ургантом. Беседуя с шоуменом, актриса туманно ответила на вопрос о характере отношений, связывающих Катерину и Гарика. "А не надо завидовать!" – сказала как отрезала Ковальчук-старшая.
Популярные темы форума
Наталья вернулась
Критические дни не регулярные
Прямая линия с Путиным
Измена из-за алкоголя
Когда уже можно будет улететь в Европу?
Не известно Подробнее о лотки бетонные водоотводные купить