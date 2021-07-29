Выпивка только усугубляет страдания: Дарье Мельниковой потребовалась терапия на фоне развода

Несколько месяцев назад стало известно о разводе актрисы Дарьи Мельниковой с коллегой по цеху Артуром Смольяниновым. О своем свободном статусе артистка сообщила в соцсетях.
Крах восьмилетнего брака звезда сериала "Папины дочки" переживала болезненно. Дарье Мельниковой пришлось обратиться за помощью к психотерапевту. Знаменитость посещает специалиста больше года.
Общаясь с поклонниками Мельникова призналась, что мозгоправ помогает разобраться не только с проблемами в личной жизни, но и с неприятностями в профессиональной сфере. Между тем, по словам Дарьи, терапия – это не панацея.
"Она запустит механизм отслеживания, обдумывания, продуктивной рефлексии", – поделилась звезда сериала "Папины дочки".
Чтобы душевные раны побыстрее затянулись, надо быть активным, считает актриса. Можно общаться с друзьями, читать книги, заниматься спортом, осваивать духовные практики. От алкоголя, наоборот, следует отказаться. Выпивка только усугубляет страдания и отнимает силы, которые требуются для восстановления душевных сил.
Дарья напомнила, что в сложный момент можно попросить помощи у близких. Артистка отметила, что сегодня воспитывать детей, Артура и Марка, ей помогают бабушки и няня. Между тем знаменитость не скрывает, что справляться с маленькими детьми непросто. Наедине с наследниками, она чувствует себя дрессировщиком, который не должен поворачиваться спиной к хищникам. Общается ли с мальчиками их отец, Артур Смольянинов, знаменитость не сообщила.
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