Избранница Харламова сделала признание: Наполняюсь мудростью, чтобы воспитывать будущего ребенка

Актриса Катерина Ковальчук будет совмещать работу и дом.

Звезда сериала "Крепостная" Катерина Ковальчук, если верить сплетням, является новой возлюбленной комика Гарика Харламова. Знаменитости сблизились на съемках сериала "Гусар", где играли главные роли.

Недавно в личном микроблоге 28-летняя Ковальчук похвасталась огромным букетом роз. Артистка не сказала кто именно преподнес ей цветы, однако поклонники уверены, что это дело рук Харламова. Гарик балует зазнобу без повода.

В свежем интервью Катерина Ковальчук призналась, что не любит жадных мужчин. Не выносит актриса нарциссов и парней с вредными привычками. В людях звезда сериала "Крепостная" ценит доброту, внимательность простоту, легкость и открытость. Идеальный мужчина, считает Ковальчук, щедрый и умный.

Избранница Гарика Харламова поведала также, что уже задумалась о создании семьи. Катерина надеется, что ей удастся совместить дом и работу. Отказываться от карьеры Ковальчук не хочет.

"Сейчас я наполняюсь мудростью, чтобы правильно воспитывать будущего ребенка", – отметила возлюбленная комика.

По словам Ковальчук, за последние несколько лет она сильно изменилась. Сегодня Катерина даже рада, что еще не стала мамой. Актриса уверена, что теперь она может больше дать своим детям.

Отметим, что у Гарика Харламова есть ребенок от брака со звездой "Интернов" Кристиной Асмус. Наследнице комика Анастасии уже семь лет.