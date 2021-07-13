"Мое тело – мое дело. А не всей страны": новая возлюбленная Харламова учла ошибки Асмус

У актрисы Катерины Ковальчук есть табу.

В прошлом году юморист Гарик Харламов развелся со звездой сериала "Интерны" Кристиной Асмус. Ходили слухи, что раскол в отношениях знаменитостей произошел из-за съемок жены комика в фильме "Текст". В картине режиссера Клима Шипенко актриса появляется в чем мать родила и изображает бурный секс с партнером Иваном Янковским.

Гарик и Кристина утверждают, что их разрыв никак не связан с "Текстом". Более того, Харламов заступился за Асмус, когда после выхода фильма на нее обрушилась волна критики. Между тем поклонники не верят, что комик проглотил скандал в Сети.

Сегодня, как утверждают светские сплетники, Гарик Харламов встречается со звездой сериала "Крепостная" Катериной Ковальчук. В прошлом году юморист и актриса вместе снимались в ситкоме "Гусар". Именно на съемках комедийной ленты, по слухам, произошло сближение Гарика и Катерины.

Поклонники отмечают, что новая зазноба Харламова внешне немного похожа на Асмус. Дескать, обе актрисы небольшого роста, очень хрупкие, со светлыми волосами и глазами. Между тем Катерина, как оказалось, не так раскрепощена, как Кристина.

В свежем интервью Ковальчук призналась, что сцены с обнажением для нее – табу. Ковальчук считает, что интимность в кадре можно показать множеством художественных приемов, совсем не обязательно для этого демонстрировать грудь.

"Мое тело – мое дело. А не всей страны", – заявила она.

Видимо, звезда "Крепостной" учла ошибки предшественницы. Рисковать личной жизнью ради работы Катерина не будет.