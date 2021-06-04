Планирующая детей избранница Прилучного: Перед малышами будет не стыдно

Мирослава Карпович не боится остаться исполнительницей одной роли.

Актриса Мирослава Карпович стала известна благодаря ситкому "Папины дочки". Сериал выходил на экраны шесть лет и был невероятно рейтинговым. Картина имеет четыре премии "ТЭФИ".

Сериал завершился аж в 2013 году, однако Карпович до сих пор ассоциируется именно с этой теленовеллой. Такое положение дел совсем не огорчает знаменитость. Мирослава рада, что в ее карьере случилась знаковая роль, ведь подобным может похвастаться не каждый артист.

Актриса отметила, что на "Папиных дочках" выросло целое поколение детей. Когда-нибудь Мирослава покажет ситком о психотерапевте Сергее Васнецове и его пяти наследницах своим детям, которые пока только в планах. Из-за прошлого и проделанной работы знаменитости не придется краснеть.

"Мне приятно, что я сделала что-то, что мне не стыдно будет показать своим малышам", – сказала Карпович.

Сегодня Мирослава Карпович чаще появляется на театральной сцене, нежели перед камерами. "Папина дочка" играет во МХАТе. В постановке "На стриме" ей досталась одна из главных ролей. Знаменитость сама выполняет сложные трюки – в одной из сцен Карпович находится во вращающейся ванне.

Отметим, уже около года Мирослава Карпович не сходит со страниц прессы. Артистку подозревают в романе со звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным. Слухи об интрижке звезд возникли после публикации в Сети видео, на котором Мирослава и Павел проводят время в Крыму. В отпуск парочка взяла детей Прилучного от прошлых отношений.