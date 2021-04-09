"Как спецоперация": Марина Александрова вывезла детей

Актриса организовала детям развивающую поездку. Марина Александрова совсем вымоталась.

Марина Александрова замужем за режиссером Андреем Болтенко с 2012 года. Пара воспитывает восьмилетнего сына Андрея и пятилетнюю дочь Екатерину. Звезда отечественных сериалов редко рассказывает о наследниках.

Накануне Марина вывезла отпрысков на экскурсию по Санкт-Петербургу. В частности, семейство побывало в Петергофе. В личном микроблоге Александрова показала, с каким удовольствием дети разглядывают интерьеры танцевального зала Большого дворца – основного здания дворцово-паркового ансамбля.

38-летняя знаменитость призналась, что организовать отпрысков в поездку было непросто. "Детские каникулы, как спецоперация", – отметила Александрова. По словам Марины, ей пришлось разработать программу мероприятий, подумать о логистике, рассчитать время, организовать питание.

Знаменитость опубликовала целый фотоотчет с экскурсии. Традиционно детей актриса показала только со спины.

Ранее артистка призналась, что ее отношения с сыном складываются довольно интересным образом. Дочку Марина принимает абсолютно – так как девочка унаследовала ее характер. Между тем первенец Андрей кажется актрисе инопланетянином. "Я не понимаю, о чем он думает", – отметила знаменитость. Александрова всегда считала, что со своими детьми должна быть "на одной волне", но в реальности все складывается иначе.

Впрочем, Андрей временами учит Марину чему-то новому. Мальчик заставляет маму смотреть на мир иначе. Благодаря отпрыску Марина Александрова знает много модных у юной аудитории исполнителей.