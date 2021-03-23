Врачи заставляют спать оказавшуюся в клинике Александрову

Актриса рассказала, что сейчас находится в клинике, врачи которой тщательно исследуют ее состояние. Доктора подбирают для Марины Александровой индивидуальный жизненный сценарий. Он, как уверяют медики, откроет новые ресурсы организма знаменитости, подарит ей новые силы.
В личном микроблоге Александрова поведала, что медики приказали ей раньше ложиться спать. Марина отметила, что обычно отходит ко сну в районе 22 часов. Иногда, если позволяют дети, получается заснуть даже раньше. По словам звезды сериала, так она сохраняет молодость.
Александрова отметила, что врачи настояли на ее раннем засыпании. "21:00 – 00:00 — это сон для детокса и красоты. 00:00 – 03:00 — это сон для нашего мозга", – поделилась с подписчиками секретом Марина.
Также знаменитость опубликовала собственное фото. На снимке она смотрит на себя в зеркало.
"Взгляд завораживает !...нельзя же так с самого утра !...😂 надо двигаться , а тут бах и застыл перед экраном !... Вы красивое создание Марина !...☺💯💯💯💛💛💛 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какие глаза. Какая прекрасная актриса. Удачи вам!!! 😍", "Глаза очень красивые", – осыпали Марину Александрову комплиментами подписчики.
Популярные темы форума
Беременную бросил парень
Возраст
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
Паразиты в организме
Гастеры
Кикимора домашняя
Муж хочет сына, а будет дочь
Женский алкоголизм
научилась считать до 8
Филлеры