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Сериалы
Врачи заставляют спать оказавшуюся в клинике Александрову

Врачи заставляют спать оказавшуюся в клинике Александрову

Звезда отечественных сериалов решила основательно заняться собственным здоровьем. Марина Александрова оказалась в специализированном центре.
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Актриса рассказала, что сейчас находится в клинике, врачи которой тщательно исследуют ее состояние. Доктора подбирают для Марины Александровой индивидуальный жизненный сценарий. Он, как уверяют медики, откроет новые ресурсы организма знаменитости, подарит ей новые силы.

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 Марина Андреевна Александрова (Пупенина)

Марина Андреевна Александрова (Пупенина) актриса

В личном микроблоге Александрова поведала, что медики приказали ей раньше ложиться спать. Марина отметила, что обычно отходит ко сну в районе 22 часов. Иногда, если позволяют дети, получается заснуть даже раньше. По словам звезды сериала, так она сохраняет молодость.

Александрова отметила, что врачи настояли на ее раннем засыпании. "21:00 – 00:00 — это сон для детокса и красоты. 00:00 – 03:00 — это сон для нашего мозга", – поделилась с подписчиками секретом Марина.

Также знаменитость опубликовала собственное фото. На снимке она смотрит на себя в зеркало.

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Публикация от Марина Александрова (@mar_alexandrova)

"Взгляд завораживает !...нельзя же так с самого утра !...😂 надо двигаться , а тут бах и застыл перед экраном !... Вы красивое создание Марина !...☺💯💯💯💛💛💛 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какие глаза. Какая прекрасная актриса. Удачи вам!!! 😍", "Глаза очень красивые", – осыпали Марину Александрову комплиментами подписчики.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 23 марта 2021, 16:58 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как изменилась Марина Александрова

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