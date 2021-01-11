"Рождается что-то светлое": Александрова в мужской рубашке сообщила о переменах

К сожалению, с наступлением Нового года коронавирусная инфекция никуда не делась. Пандемия COVID-19 не спешит отступать. Коварная зараза всех уже порядком утомила, уже набили оскомину новости о ней. Актриса Марина Александрова в данном вопросе не является исключением. Звезда сериалов соскучилась по жизни без ограничений. Знаменитость мечтает поскорее забыть об опасности и отправиться в путешествие.
Впрочем, судя по свежему посту в соцсетях, Марина не теряет оптимизма. По словам артистки, в момент мирового апокалипсиса всегда "рождается что-то светлое". "Чувствую, как подснежник уже пробивается к солнцу", – сообщила о скорых переменах Александрова.
Публикацию актриса сопроводила пикантным фото. В кадре Марина Александрова позирует в мужской рубашке на голое тело. Знаменитость игриво демонстрирует плечико.
Звезде отечественных сериалов удалось произвести впечатление на подписчиков. В комментариях актриса получила сотни комплиментов.
Отметим, что 38-летняя Марина Александрова после рождения двоих детей умудрилась сохранить по-девичьи стройную фигуру. Секрет артистки – правильное питание. Знаменитость ест только здоровую пищу, никогда не обедает на бегу, пьет воду в нужное время и не перекусывает. Пару раз в неделю Марина Александрова отказывается от ужина.
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