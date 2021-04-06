Новое детище создателей "Великолепного века" порвало конкурентов

Новый проект от продюсера "Великолепного века" получает хорошие рейтинги и отзывы критиков. Пока свет увидели пять эпизодов картины.

Тимур Савджи – продюсер, приложивший руку к созданию сериалов "Великолепный век", "Великолепный век. Кесем", "Королек — птичка певчая", месяц назад представил новый проект "Teşkilat", который в России получил название "Разведка". На данный момент свет увидели пять эпизодов картины и каждый показал отличные рейтинги. Новому детищу создателя "Великолепного века" несколько недель подряд удавалось обходить по цифрам стабильно популярные у аудитории проекты "Основание: Осман" с Бураком Озчивитом и "Однажды в Чукурова".

Успех серила "Разведка", который пока транслируется только на турецком телеканале ТРТ1, удивил критиков своей стремительностью. На драматическую картину уже обратили внимание за рубежом – в Италии, России и Кувейте.

Сюжет сериала "Разведка" строится вокруг деятельности спецподразделения, которое создано в рамках Национального разведывательного агентства. Сотрудники организации ведут борьбу с преступностью. Семь агентов, которые по документам числятся мертвыми, под руководством опытного разведчика Мете Бея проводят успешные операции в собственной стране и за рубежом.

Съемки сериала проходят в Анкаре. В столице турецкие телевизионщики, надо заметить, работают редко. В городе впервые создается столь масштабный проект.

Главные роли в сериале "Разведка" исполняют Чаглар Эртугрул и Дениз Байсал. Для артистов это не первый совместный проект. В 2017-м Чаглар и Дениз снимались в очень популярной драме "Госпожа Фазилет и ее дочери". Они играли персонажей Ягыза и Хазан, любовь между которыми возникает только во втором сезоне.