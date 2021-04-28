Звезда сериала "Игра престолов" сообщила о появлении первенца

39-летняя знаменитость впервые стала мамой еще в январе. По словам Натали Дормер, беременность совпала с периодом самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции, поэтому скрыть ее оказалось довольно просто. Локдаун – идеальное время, чтобы выносить и родить малыша, считает звезда.
Родительство делает Дормер невероятно счастливой. Натали души не чает в маленькой дочке. Единственное, чего не достает знаменитости, — это полноценный сон. Ранее артистка жаловалась на долгие съемочные смены, оказалось, что уход за младенцем – еще более выматывающее занятие.
Декретный отпуск звезды "Игры престолов" не продлится долго. Актриса скоро должна вернуться к работе.
Отцом дочери Натали Дормер является ее возлюбленный и коллега по цеху 37-летний Дэвид Оукса. Знаменитости вместе с 2019 года. Долгое время Натали и Дэвид были только коллегами. В 2017-м артисты вместе играли в постановке "Венера в мехах". Тогда звезда многосерийной ленты "Игра престолов" собиралась выйти замуж за режиссера Энтони Бирна. В ноябре 2018-го артистка и кинодеятель разорвали помолвку после 11 лет отношений. Официальная причина расставания – разногласия в творчестве.
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