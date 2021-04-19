Самбурская оказалась в клинике из-за серьезных осложнений: вирус повлиял на работу всех органов и систем

Звезда сериала "Универ. Новая общага" переболела коронавирусной инфекцией еще до новогодних праздников. Организм Настасьи быстро справился с заразой. Болезнь отступила, но ее последствия напоминают о себе до сих пор.
"Осложнения после нее чуть не довели меня до самых трагичных последствий", – призналась Настасья Самбурская.
Как оказалось, актриса месяц была прикована к кровати. По словам Самбурской, вирус повлиял на работу почти всех органов и систем. Знаменитость обратилась к врачам, начала лечение. Медики прописали актрисе покой и постельный режим.
Дома Настасья расслабиться не смогла из-за ремонта, поэтому купила путевку в оздоровительный центр. В клинике Самбурская высыпалась, гуляла на свежем воздухе, ходила на процедуры и правильно питалась. Теперь звезда сериала "Универ. Новая общага" чувствует себя лучше. Скоро она отправится на гастроли, займется затянувшимся ремонтом.
Напомним, в середине марта у Настасьи Самбурской случился приступ артериальной гипертензии. Актриса вызвала бригаду медиков и очень удивилась, когда специалисты приехали к ней только через час.
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