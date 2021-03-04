Скромный праздник в узком кругу: избранница Петрова сообщила о свадьбе мечты

О романе Петрова и Милославской стало известно в конце 2019 года. Спустя время выяснилось, что знаменитости живут вместе и завели общего питомца. В том, что у артистов все серьезно, давно никто не сомневается – влюбленные уже познакомились с родителями друг друга.
Полгода назад Александр Петров приводил маму Стаси Милославской на премьеру фильма со своим участием. Этот семейный поход спровоцировал слухи о скором бракосочетании звезд.
В свежем интервью Стася Милославская вновь дала повод для сплетен. Знаменитость рассказала, какой видит идеальную свадьбу. Судя по всему, актриса уже точно знает, каким будет ее торжество.
По словам Милославской, она хотела бы скромный праздник в узком кругу родных и друзей. «Камерно, тепло и душевно», – так описала свадьбу мечты девушка.
Также знаменитость выразила надежду, что ее бракосочетание обойдется без драк. Артистка в шутку отметила, что не хотела бы повторения сюжета фильма «Горько!».
Для возлюбленной Александра Петрова важно, чтобы ее подвенечный наряд был удобным, а ноги не гудели от туфель. Невеста, по словам Стаси, должна веселиться с гостями, отдыхать и наслаждаться праздником, а не мучиться из-за тяжести платья.
Популярные темы форума
Почему Юрист бросил Невесту Премиум класса ?
Побочные у короновируса
Посёлок Янтарны - вторая серия.
Каких артистов вы видели ''живьём''...
Как относитесь к девушкам, которые спят с женатыми?
Куда мне идти
Хватит
Гадалка нагадала смерть
Реклама, которая вам нравится
Замуж за мужчину