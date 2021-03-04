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Скромный праздник в узком кругу: избранница Петрова сообщила о свадьбе мечты

Скромный праздник в узком кругу: избранница Петрова сообщила о свадьбе мечты

Стася Милославская и Александр Петров. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Избранница звезды сериала "Полицейский с Рублевки" Александра Петрова рассказала, какой должна быть идеальная свадьба. Главное для актрисы Стаси Милославской удобство и безопасность.
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О романе Петрова и Милославской стало известно в конце 2019 года. Спустя время выяснилось, что знаменитости живут вместе и завели общего питомца. В том, что у артистов все серьезно, давно никто не сомневается – влюбленные уже познакомились с родителями друг друга.

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 Александр Андреевич Петров

Александр Андреевич Петров актер

Полгода назад Александр Петров приводил маму Стаси Милославской на премьеру фильма со своим участием. Этот семейный поход спровоцировал слухи о скором бракосочетании звезд.

В свежем интервью Стася Милославская вновь дала повод для сплетен. Знаменитость рассказала, какой видит идеальную свадьбу. Судя по всему, актриса уже точно знает, каким будет ее торжество.

По словам Милославской, она хотела бы скромный праздник в узком кругу родных и друзей. «Камерно, тепло и душевно», – так описала свадьбу мечты девушка.

Также знаменитость выразила надежду, что ее бракосочетание обойдется без драк. Артистка в шутку отметила, что не хотела бы повторения сюжета фильма «Горько!».

Для возлюбленной Александра Петрова важно, чтобы ее подвенечный наряд был удобным, а ноги не гудели от туфель. Невеста, по словам Стаси, должна веселиться с гостями, отдыхать и наслаждаться праздником, а не мучиться из-за тяжести платья.

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Автор: 4 марта 2021, 17:26 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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