"Как все-таки здорово": оставивший возлюбленную Петров отпраздновал день рождения

25 января звезда сериала "Полицейский с Рублевки" празднует 32-летие. Александр Петров отметил день рождения вдали от Стаси Милославской.

Знаменитость начала получать поздравления еще накануне ночью. Купе поезда артиста сериала "Полицейский с Рублевки" каким-то образом вместило в себя с десяток его друзей и коллег. Судя по всему, Александр Петров направился куда-то по работе, оставив любимую Стасю Милославскую в Москве.

В личном микроблоге возлюбленной артиста появилось видео с празднования. В кадре довольный Александр в окружении молодых парней и веселых барышень разглядывает торт в форме планеты Земля. В этот момент Стася наблюдает за происходящим по видеосвязи.

Спустя время Милославская посвятила Петрову трогательный пост. Артистка поблагодарила судьбу за то, что та свела ее с Александром.

"Как все-таки здорово, что мы встретились тогда случайно в Стамбуле в мае 19-го", – написала Стася.

Артистка отметила, что гордится избранником и очень его любит. Петрова Милославская считает "большим человеком".

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" поблагодарила зазнобу за теплые слова. В комментариях Александр написал ответное признание в любви.

Напомним, об отношениях Стаси Милославской и Александра Петрова стало известно в конце 2019 года. С тех пор актриса неоднократно подвергалась нападкам от поклонниц избранника. Фанатки звезды сериала "Полицейский с Рублевки" не верят в искренность девушки. Дескать, Милославская использует Петрова ради пиара.