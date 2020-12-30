Марина Александрова слегла на нервной почве

38-летняя актриса была вынуждена поставить карьеру на паузу. Марина Александрова устала от однотипных ролей.

В творческой биографии знаменитости много исторических проектов. Марина Александрова на протяжении нескольких лет играла главную роль в сериале о российской императрице "Екатерина". В какой-то момент актрисе показалось, что она становится заложницей одного образа. Режиссеры предлагали Марине однотипных персонажей.

Актриса решила сменить амплуа. Для этого артистке пришлось действовать решительно. Знаменитость на девять месяцев поставила карьеру на паузу. Все это время Марине продолжали приходить предложения о съемках. Но на этот раз артистка с особой тщательностью подошла к выбору персонажей, повторяться она не хотела.

"Я жутко мучилась по этому поводу", – вспоминает то свое состояние знаменитость. Марина сравнила любовь к работе с зависимостью. Александра так переживала из-за вынужденного простоя, что у нее начались проблемы со здоровьем. На фоне стресса звезда сериалов слегла с атипичной пневмонией. Позднее к поражению легких добавился гайморит. Александрова два месяца лечилась.

Артистка заметила, что ее переживания не были напрасными. Она дождалась идеального предложения. Продюсер и сценарист Семен Слепаков и режиссер Петр Буслов пригласили ее в сериал "Домашний арест". Съемки в ленте Марина назвала "сформулированной мечтой". В теленовелле Марина Александрова продемонстрировала, что может называться характерной актрисой.