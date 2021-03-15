"Какого-то транса из меня сделали!": Рудова закричала от собственного вида

Звезда отечественных сериалов обожает демонстрировать роскошную фигуру. 37-летняя артистка тщательно следит за внешностью – много тренируется и правильно питается. Снимки для соцсетей Наталья Рудова не обрабатывает в фотошопе. Знаменитость предпочитает естественность.
В "Сторис" личного "Инстаграм" Рудова показала фото, которое обработали в специальной программе. Судя по всему, кадр был отретуширован без ведома звезды сериала "Универ. Новая общага". Наталья была возмущена обилием ретуши. "Какого-то транса из меня сделали!" – закричала знаменитость.
Рудова продемонстрировала два на первый взгляд одинаковых фото. На снимках она лежит у бассейна в бикини. На фотографии под номером один у Рудовой бронзовый загар, идеально гладкая кожа и яркий макияж. Второе фото, по словам Натальи, реальное – на лице артистки нет косметики, а тело не имеет насыщенного загара. "В миллиард раз красивее!" – рассудила звезда сериала "Универ. Новая общага". Подписчики согласились с артисткой. По мнению интернет-пользователей чрезмерная обработка еще никого не украсила.
Отметим, 37-летняя Наталья Рудова не была замужем, за что постоянно получает нагоняй от пользователей Сети. Подписчики изводят знаменитость вопросами о муже и детях. Актрисе приходится постоянно оправдываться перед публикой. Звезда сериала "Универ. Новая общага" утверждает, что живет счастливо.
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