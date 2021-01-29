"До чего же хороши": Бортич показала мужа и подросшего сына

В личном микроблоге актриса показала фото с отдыха. В кадре идиллия – Саша Бортич обнимает супруга, предпринимателя Евгения Савельева. Актриса нежно целует любимого в шею. На переднем плане находится коляска, в которой спит милый малыш. Семейство облачено в наряды серой палитры.
"Любовь сильнее всего", – подписала кадр Саша Бортич.
Фанаты звезды сериалов живо отреагировали на пост. Интернет-пользователи отметили, что Саша и Евгений – красивая пара. "До чего же хороши... все трое", "Счастья вам", "Команда в сером", – рассуждали поклонники Бортич.
О том, что звезда сериала "Полицейский с Рублевки" родила сына Александра, стало известно в начале ноября 2020 года. Саша Бортич сама сказала об этом в соцсетях. Знаменитость скрывала интересное положение. По словам Бортич, она пыталась избежать сплетен. Саша не хотела нервничать из-за слухов, ожидая ребенка.
Спустя время знаменитость опубликовала кадр фотосессии для беременных. Многих фанатов актрисы снимок позабавил. Саша Бортич выглядит на фото располневшей.
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