"Я жена старенького богатенького дяденьки": звезда сериала "САШАТАНЯ" впервые об отце своего ребенка

По словам знаменитости, ее супруг имеет отношение к кино и творчеству. Ранее избранник звезды сериала "САШАТАНЯ" тоже снимался, однако сейчас предпочитает находиться по другую сторону камеры.
"Те, кто берутся искать моего мужа, почему-то приходят к мысли, что я действительно жена олигарха, старенького богатенького дяденьки", - отметила Алина Ланина.
Актриса подчеркнула, что живет обычной жизнью. По большому счету Ланиной нечего скрывать от подписчиков. Так вышло, что родные, и муж в том числе, не ходят появляться в микроблоге звезды сериала "САШАТАНЯ". У некоторых подписчиков, по словам актрисы, создается впечатление, что она глубоко одинока и несчастна, что, естественно, не так.
Как писали "Дни.ру", несколько месяцев назад Алина Ланина рассекретила беременность. Как позднее сказала знаменитость, она очень хотела мальчика и судьба услышала ее запрос.
В первых числах декабря актриса сообщала, что по подсчетам врачей ее сын уже должен был появиться на свет, однако чуда рождения не произошло. С тех пор прошло две недели. Звезда сериала "САШАТАНЯ" уже нянчит кроху.
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