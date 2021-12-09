Развод и мечты о собственном кино: как живет звезда сериала "Вертинский" Алексей Филимонов

После премьеры теленовеллы о знаменитом шансонье Алексей Филимонов оказался в центре внимания.

Накануне на Первом канале состоялся показ финального эпизода сериала "Вертинский" режиссера Авдотьи Смирновой. Образ легендарного шансонье на экране воплотил в жизнь 40-летний актер Алексей Филимонов.

Сегодня к Филимонову приковано всеобщее внимание. Одни восхищаются работой Алексея в "Вертинском", другие, наоборот, считают, что артист с ролью не справился. Интересно, что теленовелла Авдотьи Смирновой – далеко не первая яркая работа артиста. Выпускник ГИТИСа впервые привлек к себе внимание в 2009 году после выхода на экраны ленты "Кислород" Ивана Вырыпаева. Кроме того, в творческой копилке Филимонова есть такие проекты как "Жить" Василия Сигарева и "Еще один год" Оксаны Бычковой.

Интересно, что Алексей Филимонов, который ранее играл только гопников, бандитов, наркоманов и алкоголиков, до последнего не верил, что получит роль Александра Вертинского. На пробы в теленовеллу артист пришел исключительно из вежливости, опоздав на два часа. К кастингу Алексей не готовился – одет был из рук вон плохо и не читал сценария. К большому удивлению Филимонова, его утвердили.

"В гримерную ушел босяк, а вышел аристократ. Алексей преобразился — у него выпрямилась спина, появились манеры", – вспоминал о пробах Алексея Филимонова актер Сергей Рост в эфире шоу Первого канала "Вечерний Ургант".

Съемки в "Вертинском" для исполнителя главной роли стали настоящим испытанием. Творческий коллектив теленовеллы шесть месяцев работал практически без выходных. Однажды утром вымотанный артист дважды потерял сознание. В тот день доехать до площадки Филимонов не смог.

Алексей Филимонов мечтает снять собственный фильм. У артиста даже готов сценарий будущего детища. Кроме того, знаменитость собирается завести собаку. Филимонов давно хотел питомца и уже остановил свой выбор на породе бультерьер.

О личной жизни звезды сериала "Вертинский" известно мало. Актер был женат на однокурснице Ольге Смирновой. Бывшая супруга Филимонова снималась в лентах "Легенда о Круге", "О чем молчат девушки" и "Стиляги". Информация о разводе пары появилась в 2019 году.

У Ольги и Алексея есть 14-летняя дочь Василиса и семилетний сын Федор. Ради детей Филимонов и Смирнова поддерживают теплые отношения.

В свободное от работы время артист катается на роликах и мотоцикле. Алексей Филимонов довольно спортивный, умеет фехтовать и жонглировать.