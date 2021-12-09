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Сериалы
Слухи о тайном браке и жизнь без штампа: поздняя любовь Колпаковой из сериала "Ключ от всех дверей"

Слухи о тайном браке и жизнь без штампа: поздняя любовь Колпаковой из сериала "Ключ от всех дверей"

Что известно о личной жизни актрисы теленовеллы "Ключ от всех дверей".
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Личная жизнь звезды сериала "Ключ от всех дверей" 36-летней Светланы Колпаковой – тайна за семью печатями. Актриса считает, что ее дела вне экрана на самом деле никому не интересны, дескать, публика должна обсуждать только творчество артиста.

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Между тем в Сети ходят слухи, что 14 лет назад у Колпаковой была тайная свадьба. Якобы Светлана по каким-то причинам скрывает свой семейный статус. Над сплетнями, распространяющимися в Интернете, звезда сериала "Ключ от всех дверей" только посмеивается. В свежем интервью актриса сообщила, что официально в браке вообще не состоит.

С любимым человеком Светлана Колпакова живет уже много лет без штампа в паспорте. Имя избранника знаменитость скрывает. Известно, что он не имеет отношения к актерству.

Ранее звезда сериала "Ключ от всех дверей" рассказывала, что настоящую любовь обрела достаточно поздно. В этих отношения артистка чувствует себя "на высоте". Возлюбленный многое готов делать для Светланы. Например, любимый мужчина готовит Колпаковой завтраки и ужины, а также закрывает глаза на ее нервные срывы.

Два года назад Светлана родила сына. Долгожданного мальчика артистка назвала Андреем. Воспитывать ребенка помогают родители актрисы. Бабушка и дедушка присматривают за крохой, пока его мама и папа на работе.

Светлану не смущают домыслы, то и дело появляющиеся вокруг ее имени. Артистка не осуждает коллег, которые вываливают грязное белье на потребу публики, однако сама жить под светом софитов не готова. Впрочем, Колпакова не отрицает, что любит следить за тем, как складываются судьбы менее скрытных звезд.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 декабря 2021, 16:11 Источник: "Вечерняя Москва" ✓ Надежный источник
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