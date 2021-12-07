Медики ужаснулись от вида избитой и раздавленной звезды сериала "Оттепель"

32-летняя актриса Инна Коляда была госпитализирована после избиения. Медики пришли в ужас от вида звезды сериалов "Оттепель" и "Вангелия". Тело девушки было сплошь покрыто синяками и ссадинами. Дальнейшее обследование выявило у Коляды закрытую травму черепа и сотрясение мозга.
В больницу Инна попала в конце ноября, однако известно об этом стало только сейчас. В произошедшем разбираются правоохранительные органы. По некоторым данным, на Коляду напали под Москвой, по месту жительства.
Актрису уже выписали. Инна написала заявление на обидчика, имя которого называть не хочет. Сейчас актриса сериала "Оттепель" на больничном восстанавливает здоровье. Девушка почти не встает с постели, исключение делает только ради собаки, которой необходимы прогулки. По словам Коляды, ее мучает сильная боль, она вынуждена носить шейный корсет. Инна впервые попала в такую жуткую ситуацию. 32-летняя звезда теленовелл эмоционально раздавлена.
Напомним, Инна Коляда – выпускница ГИТИСа, мастерской Владимира Панкова. Кинодебют девушки состоялся в 2008 году в фильме "Стиляги". Всего в творческой копилке Коляды 54 картины.