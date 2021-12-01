"Русская рулетка": известная актриса заявила об игре Шукшиной со смертью

Любовь Зайцева раскритиковала Марию Шукшину.

Актриса сериалов "Всегда говори "всегда" 9", "Лесник. Своя земля", "Доктор Котов" Любовь Зайцева раскритиковала телеведущую Викторию Боню и актрису Марию Шукшину, которые высказываются против вакцинации от COVID-19. Антипрививочники вызывают у Зайцевой сильное удивление.

Любовь Зайцева намекнула на лицемерие Виктории Бони. Актриса напомнила, что что телеведущая, которая на каждом углу кричала о вреде вакцин, сделала прививку. Боня вакцинировалась в октябре для того, чтобы ее пустили за границу.

Прошлась звезда отечественных теленовелл и по Марии Шукшиной. Не так давно Любовь Зайцева лично беседовала с дочкой режиссера и писателя Василия Шукшина. Мария заявила коллеге, что отнимать у людей свободу выбора, принуждая к вакцинации, "не по-христиански". Зайцева понимает страхи Шукшиной и ее позицию, однако считает, что меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, не противоречат вере.

Актриса сериалов считает, что возможностью обезопасить себя и свою семью надо воспользоваться. Играть в "русскую рулетку" со смертью – это не свобода. Побочный эффект от вакцины не так страшен, как сам ковид.

"Иногда, чтобы не умереть от гангрены, лучше отрезать палец", – рассудила Зайцева.

39-летняя Любовь Зайцева переболела коронавирусной инфекцией осенью 2020 года. В июне этого, 2021 года, актриса привилась. После ковида, признается звезда, ее накрыла депрессия, которая чудесным образам прошла после вакцинации.