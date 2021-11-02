Снимок выпивающей Меган Маркл разбил вдребезги утверждения о ее гадкой натуре

В Сети появился снимок невестки британской королевы Меган Маркл в компании некого мужчины. В кадре супруга принца Гарри и ее спутник выпивают. Держащая бокал с белым вином Меган заливается смехом, пока ее знакомый, судя по всему, произносит тост.
Редкий снимок Маркл в Интернете опубликовал актер Рик Хоффман. Именно он запечатлен вместе с Меган. Много лет назад знаменитости вместе снимались в сериале "Форс-мажоры". Супруга августейшего отпрыска играла сотрудника юридической фирмы Рэйчел Зейн, ее коллега исполнял роль адвоката Луиса Литта.
"Старые добрые времена!" – подписал под фото Рик Хоффман.
Отметим, в минувшем году оператор, работавший на площадке "Форс-мажоров", рассказал журналистам некоторые детали о Меган Маркл. По словам мужчины, уже тогда актриса изводила съемочную группу капризами, хотя еще не относилась к звездам первого эшелона. Дескать, Меган так всех достала, что за глаза ее пренебрежительно называли "принцессой". Более того, новеньких членов команды предупреждали, что из-за Меган могут возникнуть сложности.
Слова оператора о невыносимом характере Меган Маркл, судя по опубликованному Риком Хоффманом фото, не кажутся правдивыми. Заметно, что знаменитости отлично проводят время в одной компании. Актер явно доволен соседством с Маркл. Снимок вдребезги разбивает утверждения работника площадки о гадкой натуре Меган.
Отметим, после финала "Форс-мажоров" звезды картины – Меган Маркл, Рик Хоффман и Патрик Джей Адамс, воплотивший в картине образ Майка Росса, – остались добрыми друзьями. Знаменитости общаются до сих пор. Хоффман и Адамс даже присутствовали на свадьбе Маркл и британского принца.
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