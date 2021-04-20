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Сериалы
Беременность спасла брак звезды сериала "САШАТАНЯ" от краха

Беременность спасла брак звезды сериала "САШАТАНЯ" от краха

Беременность уберегла брак актрисы Алины Ланиной от краха. Звезда сериала "САШАТАНЯ" вспомнила о самом волнительном моменте.
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Алина Ланина рассказала, что 19 апреля 2020 года в ее жизни случилось важное событие – она узнала, что носит под сердцем малыша. Между тем накануне этой даты актриса весь вечер пилила избранника, поэтому ночевать ей пришлось одной.

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Проснувшись, звезда сериала "САШАТАНЯ" почувствовала тошноту. Артистка пошла за тестом на беременность. Ланина призналась, что затеяла этот поход в аптеку от скуки – в Москве был объявлен локдаун из-за коронавирусной инфекции, выходить из квартиры без причины запрещалось.

"Целое занятие, да еще и с выходом на улицу. Радостно бегу. Никаких ожиданий и тревог", – поделилась артистка.

Исследование показало две полоски. Алина не поверила положительному результату. Она еще дважды сходила за экспресс-тестами на беременность, но и они говорили об интересном положении.

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Публикация от ТА САМАЯ АКТРИСА ИЗ ТВОЕГО ТВ (@alilanina)

Алина Ланина рассказала о малыше супругу. Избранник звезды ситкома очень обрадовался скорому пополнению в семье. По словам актрисы "САШИТАНИ", мыслей о разводе больше не возникало. Ланина и ее возлюбленный зажили счастливо.

Как писали "Дни.ру", Алина Ланина родила первенца 13 декабря 2020 года. Сына актриса назвала Львом.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Кадр из сериала "Скалолазка" (2013)
Автор: 20 апреля 2021, 16:03

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