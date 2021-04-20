Беременность спасла брак звезды сериала "САШАТАНЯ" от краха

Алина Ланина рассказала, что 19 апреля 2020 года в ее жизни случилось важное событие – она узнала, что носит под сердцем малыша. Между тем накануне этой даты актриса весь вечер пилила избранника, поэтому ночевать ей пришлось одной.
Проснувшись, звезда сериала "САШАТАНЯ" почувствовала тошноту. Артистка пошла за тестом на беременность. Ланина призналась, что затеяла этот поход в аптеку от скуки – в Москве был объявлен локдаун из-за коронавирусной инфекции, выходить из квартиры без причины запрещалось.
"Целое занятие, да еще и с выходом на улицу. Радостно бегу. Никаких ожиданий и тревог", – поделилась артистка.
Исследование показало две полоски. Алина не поверила положительному результату. Она еще дважды сходила за экспресс-тестами на беременность, но и они говорили об интересном положении.
Алина Ланина рассказала о малыше супругу. Избранник звезды ситкома очень обрадовался скорому пополнению в семье. По словам актрисы "САШИТАНИ", мыслей о разводе больше не возникало. Ланина и ее возлюбленный зажили счастливо.
Как писали "Дни.ру", Алина Ланина родила первенца 13 декабря 2020 года. Сына актриса назвала Львом.
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