Актриса Захарова поделилась интимными секретами: Очень обидно

Звезда в свои 45 лет была замужем лишь раз. 11 лет назад она сочеталась браком с предпринимателем Сергеем Мамотовым. Через год после свадьбы у пары появилась на свет дочь Анна-Мария. К сожалению, девочка умерла, не прожив и года, от острой вирусной инфекции. Вскоре супруги развелись.
Елена Захарова – глубоко верующий человек, Вера помогла актрисе найти силы жить дальше. В 2017 году она вновь испытала радость материнства. У знаменитости родилась дочь, имя которой она до сих пор держит в секрете от общественности.
Также артистка не рассказывает, кто стал отцом ее ребенка. Однако некоторыми личными секретами она все же поделилась. Елена Захарова берет малышку на спектакли и съемки, не желая оставлять ее на нянек. По словам звезды, девочке все это интересно.
Артистка призналась, что любит проводить как можно больше времени с наследницей. Она отметила, что даже рада тому, что у нее иногда образуются перерывы в работе. Также звезда сообщила, что 45-летний юбилей справила скромно – в кругу самых близких людей.
"Очень обидно, что так вышло", – посетовала Елена Захарова. Актрисе хотелось устроить большой праздник.
Как писали "Дни.ру", ранее звезда опубликовала в своем микроблоге откровенное фото. Некоторые поклонники не оценили снимок.
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