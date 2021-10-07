"Меня до сих пор называют Саидом": звезда "Клона" о невероятной популярности сериала

Лента, рассказывающая историю строптивой мусульманки Жади, покорила миллионы зрителей. Благодаря теленовелле актер Далтон Виг получил мировую славу.
В свежем интервью 57-летний Далтон Виг рассказал, что у поклонников он до сих пор ассоциируется с сериальным героем Саидом. По словам актера, "Клон" запал в душу многим людям.
"Поклонники до сих пор называют меня Саидом", – отметил артист.
Виг считает, что секрет невероятной популярности сериала "Клон" заключается в отличном сценарии, который написала Глория Перес, и замечательной работе актеров. Кроме того, теленовелла компании Globo в красках показала миру жизнь мусульман и рассказала красивую историю любви.
Перед съемками творческий коллектив "Клона" изучал арабские обычаи и менталитет. Актерам читал лекции мулла, который раскрыл им многие аспекты ислама. Далтон Виг с интересом узнавал об этой религии.
Далтон Виг поведал также, что с партнершей Джованной Антонелли он был знаком еще до съемок сериала "Клон". Артист с большим удовольствием работал с исполнительницей роли Жади. Его дуэт с Антонелли стал популярным, что о многом говорит.
Напомним, Далтон Виг женат и воспитывает сыновей-близнецов. Как писали "Дни.ру", артист встретил настоящую любовь после 45 лет.
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