55-летняя звезда "Клона" обнародовала горячее видео: Обнаженная на фоне дикой природы

Бразильская актриса Ингра Либерату неделю назад отметила 55-й день рождения. Российским зрителям актриса знакома благодаря работе в сериале "Клон". В теленовелле режиссера Жайме Монжардина она играла роль Амины, сестры героини Рании.
Накануне в Сети появилось пикантное видео с участием Либерату. В ролике обнаженная звезда "Клона" позирует на фоне лесных пейзажей. На некоторых кадрах интимные места 55-летней Ингры прикрыты зелеными листочками. Интересно, что горячее видео обнародовала в Интернете сама артистка.
Ингра Либерату увлекается эзотерикой, совершенствует себя духовно. Судя по всему, актриса обнажается, чтобы стать ближе к дикой природе.
"Жизнь – прекрасная возможность вспомнить, что скрывается за внешностью, внутри одежды и масок, которые мы носим, чтобы доставить удовольствие или защитить себя", – рассуждает артистка "Клона" в соцсетях.
Добавим, с 2016 года Либерату пишет сценарии для документальных картин и пробует себя в писательстве. У актрисы даже вышла автобиографическая книга "Страх успеха".
За плечами Ингры Либерату два неудачных брака. Впервые актриса пошла под венец с режиссером Жайме Монжардином. Актриса и кинематографист развелись, не успев завести детей. Уже после расставания Монжардин пригласил Либерату снятся в сериале "Клон". Лента стала самым ярким проектом в карьере Ингры.
Вторым мужем звезды теленовеллы был композитор Лука Линдекер. В 2003 году у музыканта и актрисы родился сын Гильерме. Через десять лет после свадьбы Либерату и Линдекер расстались.
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