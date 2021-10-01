Екатерина Климова воссоединилась с экс-мужем Гелой Месхи в особый день

Накануне младшая дочь актрисы Екатерины Климовой праздновала шестой день рождения. Для маленькой Беллы в одном из московских ресторанов устроили вечеринку в стиле мультфильма "Аладдин".
Поздравить малышку пришли ее друзья-ровесники, родственники, крестная мама – актриса Екатерина Вуличенко. В этот особый день воссоединились звездные родители Беллы – актеры Гела Месхи и Екатерина Климова. Месхи активно участвует в воспитании крохи, хотя и не хвастается этим в соцсетях. Актер сумел выстроить дружеский диалог с экс-женой.
Крошку Беллу и ее гостей весь вечер развлекали аниматоры, облаченные в костюмы героев мультфильма. Екатерина Климова с удовольствием участвовала в конкурсах. В конце праздника виновница торжества вместе с друзьями задула свечи на двухъярусном торте.
Как писали "Дни.ру", Екатерина Климова и Гела Месхи разошлись в 2019 году. Инициатором разрыва, по слухам, стала актриса. Причину, из-за которой распалась семья, знаменитости держат в тайне.
Напомним, от брака с ювелиром Ильей Хорошиловым у Екатерины Климовой есть 19-летняя дочь Елизавета. Первенец звезды отечественных сериалов учится в МГУ на факультете журналистики. От второго супруга, актера Игоря Петренко, у артистки подрастают сыновья-школьники Матвей и Корней.
Популярные темы форума
Первая любовь
гороскоп
Знаю отличную гадалку
ЮЛИЯ НАЧАЛОВА