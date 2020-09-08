"Никто из нас не застрахован": звезда "Ворониных" пожалела получившего срок Ефремова

Звезда сериала "Воронины" прокомментировала приговор по делу актера Михаила Ефремова. Екатерина Волкова отметила, что никто не застрахован от подобной ситуации.

Сегодня, 8 августа, в Пресненском суде столицы артисту Михаилу Ефремову вынесли приговор по делу о ДТП со смертельным исходом. Знаменитости назначили восемь лет колонии общего режима. Кроме того, звезду обязали выплатить 800 тысяч рублей сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Многие коллеги по цеху жалеют Михаила Ефремова. Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова призналась, что огорчена из-за того, что 56-летний артист будет сидеть в тюрьме.

Артистка добавила, что поступок Ефремова не имеет оправданий. Пьянство за рулем, инфантильность, вседозволенность должны наказываться по закону. Тем не менее, Екатерина считает, что в подобную ситуацию может попасть любой. "Как будто никто из нас не застрахован, чтобы оказаться по ту или другую сторону", – сказала Волкова.

"Если бы вы сегодня были судьей, какой бы вы вынесли вердикт?" – спросила звезда сериала "Воронины" у подписчиков личного микроблога.

Отметим, что большинство поклонников Волковой назвали приговор Ефремову справедливым. Некоторые интернет-пользователи, посчитали решение суда слишком мягким. Комментаторов, защищающих Михаила, практически не было.

"Немного не соглашусь с вами, Катя! Пьянство добровольное - не роковое обстоятельство. Сейчас есть такси, водители... Он же этим не воспользовался, а сел самостоятельно за руль. Если и для кого это роковое обстоятельство, то только для погибшего (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "В любом случае убил человека, виновен. И без разницы на статус, актер или кто😔", "Тюрьма! Вот никого оправдания не нахожу.. Ехал себе человек по своим делам, ничего не подозревая, и все – нет человека", – рассуждали пользователи Сети.