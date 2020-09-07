Узнала из газет: принц Гарри и Меган Маркл скрыли от Елизаветы II важную информацию

Решение принца Гарри сотрудничать с американской компанией монарха не обрадовало. Елизавета II крайне опечалена происходящим. Между тем королева понимает, что влиять на любимого отпрыска она больше не в силах.
"У нее нет шансов отговорить его и Меган от этой сделки", – сообщает инсайдер близкий к монаршему дому. Королева знает, что Гарри отличается упрямством.
Напомним, в первых числах сентября Меган Маркл и Принц Гарри подписали договор с Netflix. Как оказалось, внук королевы и его избранница организовали продюсерскую компанию, которая будет создавать художественное и документальное кино, а также детские шоу. Netflix по условиям соглашения будет финансировать производство. Другие детали контракта пока неизвестны.
Добавим, что Меган Маркл и принц Гарри больше не исполняют обязанности членов королевской семьи Великобритании. Супруги отказались от полномочий 1 апреля. Внук и невестка Елизаветы II сейчас проживают в США. Теперь Гарри и Меган вынуждены обеспечивать себя самостоятельно.
Не так давно супруги купили дом в Санта-Барбаре за 14,6 миллиона долларов. Ходят слухи, что за жилплощадь заплатил отец Гарри – принц Чарльз.
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