"Он невероятно аккуратен": известная актриса заявила об интимном моменте с Гариком Харламовым

По словам Екатерины, в комедийной ленте ей досталась роль Светы. По сюжету между ее героиней и персонажем Харламова происходит пикантный эпизод.
Съемки интимной сцены в сериале "Гусар" стали для артистки испытанием. Радченко подчеркнула, что в эпизоде есть некий "финальный аккорд", который заставил ее понервничать. Екатерина в буквальном смысле тряслась от страха, ладони девушки предательски потели.
Артистке пришлось довериться коллеге по кадру Гарику Харламову. "Оказалось, что он невероятно аккуратен", – поделилась впечатлениями от совместной работы Радченко. В любовной сцене Гарик умудрился ни разу не дотронуться до партнерши.
Гарик Харламов оказался галантным не только в кадре. Артистка призналась, что с комиком легко и в личном общении. Артист старается всем поднять настроение, на ходу придумывает шутки.
Напомним, сериал "Гусар" повествует о приключениях офицера, прибывшего из 1812 года в наши дни. Герой попадает в современный мегаполис, где с ним происходят различные комичные ситуации.
Как писали "Дни.ру", на съемках ситкома "Гусар" артисту Гарику Харламову разбили нос. Травмы звезде нанесла актриса Катерина Ковальчук.
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