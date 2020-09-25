Звезда сериала "Крепостная" разбила лицо Гарику Харламову

В одном из эпизодов герой Харламова сам с собой играет в русскую рулетку. Гарик держал в руках два старинных пистолета. По команде режиссера Катерина Ковальчук должна была отобрать оружие у юмориста.
Находясь в кадре, звезда сериала "Крепостная" не рассчитала силу. Схватившись за пистолет, Катерина угодила им прямо в нос коллеге. "У него даже пошла кровь, но все в итоге закончилось хорошо, ранка была небольшая", – вспомнила артистка.
Разбитое лицо Харламова внимательно осмотрели. Когда стало ясно, что причин для беспокойства нет, все находящиеся на площадке рассмеялись.
Звезда сериала "Крепостная" отметила, что работать с Харламовым – одно удовольствие. Знаменитость не перестает генерировать шутки. Гарик умеет снять напряжение с окружающих, развеселить всех. Во время работы Ковальчук брала пример с коллеги, училась у него позитиву.
Напомним, 5 октября на ТНТ состоится премьера сериала "Гусар". Главную роль в комедийном проекте исполняет Гарик Харламов. Лента затронет тему путешествия во времени. Катерина Ковальчук сыграла в "Гусаре" праправнучку центрального персонажа.
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