"Удивительном похожи": Дарья Мороз показала малыша

Фото с малышкой на руках звезда театра и кино опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. "Тот случай,когда у тебя идеальная партнерша. Фильм "Триада 2", – пописала снимок Дарья Мороз.
Она объяснила, что девочка – это ее "кино-дочь", ей три месяца и зовут ее Аня, также, как и родную наследницу актрисы. "Первую часть сцены она разглядывала группу, а потом решила бросить это дело и просто поспать", – поделилась знаменитость.
Также Дарья Мороз отметила, что примерно в этом же возрасте начала сниматься в кино, правда в мужской роли. Поклонники пришли в восторг от малышки. "Симпатичная, как и ты", "Хорошо смотритесь", "Мадонна с младенцем", "вы удивительно похожи", – высказались фолловеры актрисы.
Напомним, ранее звезда сериала "Содержанки" призвала не забывать об опасности коронавируса. Дарья Мороз считает, что расслабляться еще рано.
В мае актриса переболела коронавирусной инфекцией. Недуг выбил артистку из колеи. Дарье Мороз пришлось на время отказаться от съемок в шоу "Танцы со звездами". Ходили слухи, что из-за болезни звезда сериала "Содержанки" была госпитализирована, но эта информация не подтвердилась.
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