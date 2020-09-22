Вялый Прилучный бурно отреагировал на обвинения в пьянстве

Звезда сериала "Мажор" резко ответила на обвинения в злоупотреблении алкоголем. Павел Прилучный обрушился на поклонницу.

Актер записал видеообращение к фанатам. Артист узнал, что его фан-аккаунту в одной из соцсетей уже 11 лет. Павел Прилучный извинился перед поклонниками за то, что не следит за жизнью сообщества.

Актер сериала "Мажор" рад, что поклонники остаются верны ему, несмотря на шумиху в прессе. "Мы с вами очень многое пережили. Я счастлив, что у меня есть такая группа, как вы – искренне и честно", – заметил Прилучный.

Вид Павла Прилучного в ролике встревожил поклонников. Подписчики отмечали, что артист выглядит уставшим. Фанаты интересовались самочувствием знаменитости.

Между тем, были и те, кто посчитал, что звезда сериала "Мажор" вялая в кадре не из-за переутомления. Павла обвинили в злоупотреблении спиртным.

Обвинений в пьянстве Павел Прилучный не стерпел. Знаменитость грубо ответила комментатору, предположившему такое.

"Тест, наверное, сделали, раз можете у меня на странице комментировать мое состояние!" – обрушился на пользовательницу Сети артист. Актер сериала "Мажор" назвал подписчицу женщиной и посоветовал говорить только о том, в чем есть твердая уверенность.