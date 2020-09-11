Таяла как свечка: звезда "Игры престолов" скончалась из-за рака

Британская знаменитость умерла 10 сентября рано утром в собственном доме. Дайане Ригг было 82 года.
Дочь звезды сериала "Игра престолов", Рэйчел Стирлинг, сообщила журналистам, что в марте доктора нашли у ее матери рак. Последние полгода некогда активная женщина таяла как свечка.
"Она провела последние месяцы своей жизни, радостно размышляя о своей необыкновенной жизни", – сказала Стирлин.
Рэйчел добавила, что артистка гордилась выбранной профессией. Жизнь Дайаны Риг была наполнена любовью и смехом.
Напомним, слава к Дайане Ригг пришла в 1969 году, после появления в фильме "На секретной службе Ее Величества". Актрисе досталась роль девушки Джеймса Бонда, Трейси ди Винченцо. Трейси была единственной красоткой, с которой у агента 007 дело дошло до женитьбы.
Дайана Ригг участвовала во множестве постановок. Звезду "Игры престолов" можно было увидеть на сцене Королевского Шекспировского и Национального театров.
В творческой биографии артистки много почетных наград. Например, в 1988 году Дайана Ригг получила Орден Британской империи, через много лет к нему добавился важный титул "Дама-Командор". В конце 90-х артистка получила "Эмми", за роль в картине "Ребекка". Ригг дважды получала премию BAFTA.
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