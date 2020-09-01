Популярный актер сбросил 17 килограммов ради третьего сезона сериала "Бывшие"

Премьера сериала "Бывшие" состоялась в 2018 году. Картина рассказывает о дочери чиновника Яне, которая попадает в наркологическую клинику. В реабилитационном центре героиня начинает общаться с консультантом-психологом Ильей. Между молодыми людьми завязываются непростые взаимоотношения. Главные роли в теленовелле исполнили Любовь Аксанова и Денис Шведов.
Осенью 2019 года зрители увидели второй сезон теленовеллы "Бывшие". Эта часть картины была тепло встречена зрителями, поэтому создатели решили делать продолжение. Съемки третьего сезона начнутся уже в этом, 2020 году.
По словам исполнителя главной роли Дениса Шведова, к появлению на площадке он готов. Ради сериала "Бывшие" актер похудел на 17 килограммов. Знаменитость призналась, что ранее весила 106 килограммов.
"Мы все к этому готовы: сценарий АГОНЬ, любимая группа в сборе, утверждены новые персонажи! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал Шведов в микроблоге.
Актер добавил, что смог побить свой личный рекорд. Для первого сезона сериала "Бывшие" он скинул порядка 13 килограммов.
Напомним, ранее Денис Шведов рассказывал о казусе, который произошел с ним на съемках теленовеллы. Выполняя опасный трюк, актер ударился головой. Знаменитость работала без дублера. Шведов быстро оправился от травмы, съемки останавливать не пришлось.
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