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Сериалы
Популярный актер сбросил 17 килограммов ради третьего сезона сериала

Популярный актер сбросил 17 килограммов ради третьего сезона сериала "Бывшие"

Денис Шведов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Бывшие" заявила, что готова к работе над новым сезоном. Актер Денис Шведов сбросил вес.
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Премьера сериала "Бывшие" состоялась в 2018 году. Картина рассказывает о дочери чиновника Яне, которая попадает в наркологическую клинику. В реабилитационном центре героиня начинает общаться с консультантом-психологом Ильей. Между молодыми людьми завязываются непростые взаимоотношения. Главные роли в теленовелле исполнили Любовь Аксанова и Денис Шведов.

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 Денис Александрович Шведов

Денис Александрович Шведов актер

Осенью 2019 года зрители увидели второй сезон теленовеллы "Бывшие". Эта часть картины была тепло встречена зрителями, поэтому создатели решили делать продолжение. Съемки третьего сезона начнутся уже в этом, 2020 году.

По словам исполнителя главной роли Дениса Шведова, к появлению на площадке он готов. Ради сериала "Бывшие" актер похудел на 17 килограммов. Знаменитость призналась, что ранее весила 106 килограммов.

"Мы все к этому готовы: сценарий АГОНЬ, любимая группа в сборе, утверждены новые персонажи! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал Шведов в микроблоге.

Актер добавил, что смог побить свой личный рекорд. Для первого сезона сериала "Бывшие" он скинул порядка 13 килограммов.

Напомним, ранее Денис Шведов рассказывал о казусе, который произошел с ним на съемках теленовеллы. Выполняя опасный трюк, актер ударился головой. Знаменитость работала без дублера. Шведов быстро оправился от травмы, съемки останавливать не пришлось.

Автор: 1 сентября 2020, 17:03 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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