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"Простите меня": Охлобыстин горько пожалел о сделанном заявлении

Иван Охлобыстин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Интерны" извинилась перед жителями Новороссийска. Иван Охлобыстин горько пожалел о том, что критиковал город.
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Актер признался, что негативное высказывание о Новороссийске он "ляпнул сдуру". Иван понимает, что обидел жителей города-героя. Новороссийцы, по словам звезды сериала "Интерны", – главное украшение этого портового населенного пункта.

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 Иван Иванович Охлобыстин

Иван Иванович Охлобыстин актер

"Простите меня добрые жители Новороссийска!" – взмолился Охлобыстин.

Напомним, накануне звезда сериала "Интерны" общалась с журналистами. Актер заявил, что из всех южных городов России больше всего ему не понравился Новороссийск. Этот населенный пункт Охлобыстин назвал странным и негламурным. "Самый страшный город из южных, прости меня, господи", – сказал как отрезал артист.

Иван вспомнил, как бывал в Новороссийске в детстве. Актер отдыхал в местном пионерском лагере. Охлобыстин назвал это время адом.

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Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477)

Высказывание звезды сериала "Интерны" обидело жителей побережья Цемесской бухты Черного моря. Режиссера Новороссийского народного драматического театра имени Владимира Амербекяна, Евгения Кушпеля, слова Ивана Охлобыстина возмутили до глубины души. Деятель культуры сомневается в том, что столичная знаменитость когда-либо бывала в городе.

Добавим, Иван Охлобыстин сейчас снимается в экстремальном шоу "Золото Геленджика". В проекте актер выступает в качестве ведущего. Помогают знаменитости в этом нелегком деле Кристина Асмус и Тимур Родригез.

Автор: 1 сентября 2020, 14:14 Источник: Личная страница Ивана Охлобыстина в "Вконтакте" ✓ Надежный источник
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