Развод с Муцениеце тяжело дается Прилучному: Бывают вещи, которые выбивают из колеи

В середине июня актер расстался с женой, актрисой Агатой Муцениеце. Знаменитости разошлись без скандала. Бракоразводный процесс прошел молниеносно: артисты быстро решили вопросы, связанные с детьми и имуществом.
Осенью Павел Прилучный отметит 33-летие. Вечеринку по случаю дня рождения звезда сериала "Мажор" устаивать не будет. Артист не скрывает, что для празднования нет настроения.
"Вообще не люблю отмечать день рождения, а этот год какой-то – совсем не очень… Бывают вещи, которые выбивают из колеи", – заметил Павел. Тем не менее, актер надеется, что с течением времени он придет в норму.
Развод тяжело дается Прилучному еще и потому, что он ненавидит находиться в одиночестве. Приезжать в пустой дом артисту не хочется, поэтому в собственном особняке он устроил целый зоопарк. "У меня собаки, рыбки, кошки, две крысы и одна черепаха", – сообщил артист. Павел называет себя общительным, однако отмечает, что друзей у него мало – четыре-пять человек.
Звезда сериала "Мажор" шумным тусовкам предпочитает домашний отдых с детьми. Артист любит возиться с наследниками. Он доволен отпрысками, ведь те хорошо воспитаны и никогда его не подводят.
Сейчас Павел Прилучный активно занимается спортом. Знаменитость приводит тело в форму для нового проекта. Артист тренируется по четыре часа в день. Также звезда сериала "Мажор" села на жесткую диету – питается только мясом и овощами. Павел исключил углеводы из рациона.
В соцсетях артист не сидит. Аккаунт в "Инстаграм" он называет необходимостью. Комментарии в личном профиле артист старается не читать.
Актер сериала "Мажор" надеется, что через 20 лет станет владельцем собственного острова. По словам знаменитости, он обойдется дешевле, чем квартира в центре столицы. В мечтах Прилучный представляет, как будет проводить на острове время с родственниками и друзьями.
Популярные темы форума
Вонь
См концерт Цоя ,по телеку ,толпа с ума сходит
Дочь связалась с таджиком
А вы бы хотели богатого?
Легкоступова скончалась
Как вы относитесь к танцам на шесте?
Ассоциации с именем Лера?
Разборки в семье Алибасовых.
Кого вы считаете сексуальным?
Курящая и пьющая женщина