Александр Васильев: Я понимаю, чем Лиза Арзамасова поразила Илью Авербуха

Васильев уверен, что Арзамасова отлично справится с ролью в картине или постановке, например, Чарльза Диккенса. Профиль девушки, улыбка, форма носа, длинные волосы, которые она часто завивает, мысленно отправляют смотрящего на нее в ХIX век. У звезды сериала "Папины дочки" хорошая осанка, она отлично сыграла бы английскую аристократку.
По словам Васильева, избраннице Авербуха стоит отказаться от слишком современных нарядов. Артистке надо забыть о брюках карго, спортивных костюмах, кроссовках, слипонах, джинсовых куртках, бомберах и косухах. Подобные вещи не сочетаются с внешностью Лизы.
Арзамасовой следует носить платья из кружева или тюля. Звезда серила "Папины дочки" будет отлично смотреться в нарядах, которые предпочли бы героини Антона Павловича Чехова. Девушке надо открывать плечи и руки, подчеркивать талию расклешенными юбками. На красных дорожках знаменитости пойдут наряды в пол.
"Я понимаю, чем Лиза Арзамасова поразила Илью Авербуха", – заметил ведущий программы "Модный приговор". Александру Васильеву кажется, что фигурист искал нежную и женственную спутницу. Таких девушек сейчас сложно найти, красавицы сегодня все на одно лицо, их историк моды назвал "милыми мордашками".
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