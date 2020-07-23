Екатерина Климова о новом романе: Я не замужем, но это не значит, что одинока

Звезда отечественного экрана намекнула на перемены в личной жизни. Екатерина Климова вновь влюблена и счастлива.

Год назад актриса развелась с коллегой по цеху Гелой Месхи. По слухам, расставанию супругов предшествовал скандал. Поговаривают, что актер закрутил роман с Катрин Асси – звездой теленовеллы "Улетный экипаж".

Сплетни о неверности избранника Екатерина Климова опровергает до сих пор. Знаменитость утверждает, что брак распался из-за того, что она слишком много времени уделяла работе.

Впрочем, плотный график не помешал Екатерине найти новую любовь. В свежем интервью звезда кино и сериалов намекнула на то, что ее сердце несвободно. "Да, я не замужем, но это не значит, что я одинока", - заявила артистка.

Климова подчеркнула, что не хочет делать сенсацию из новых отношений. Екатерина живет полной жизнью и занимается любимым делом. Говорить знаменитость предпочитает исключительно о профессии.

Отметим, что Гела Месхи был третьим мужем Екатерины Климовой. В этих отношениях появилась младшая дочь знаменитости Изабелла. Девочка родилась в сентябре 2015 года.

Впервые звезда экрана пошла под венец с ювелиром Ильей Хорошиловым. Екатерина родила бизнесмену дочь Елизавету. Первенцу знаменитости уже 18 лет.

Вторым мужем актрисы стал коллега по цеху Игорь Петренко. Актеру она подарила сыновей Корнея и Матвея. Скоро мальчикам исполнится 14 и 12 лет.

Екатерина Климова отметила, что с отцами своих отпрысков поддерживает хорошие отношения. "Мы все – семья", – подчеркнула знаменитость. По словам актрисы, в ее окружении сложился какой-то "птичий язык", юмор, понятный только ей, детям и бывшим мужьям.

Климова часто видится с Петренко. Игорь и Екатерина делят все заботы о сыновьях. Мальчики, к примеру, шалят в школе, и родителям приходится защищать их в кабинете директора. "Просто философия и мудрость – выдержать все эти удары и, несмотря ни на что, вместе продержаться", – рассудила артистка.