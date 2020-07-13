Сериал "Сваты" потерял двух важных персонажей

Из-за пандемии коронавируса съемки седьмого сезона картины пришлось отложить на неопределенное время. По плану новые эпизоды должны были выйти в начале 2021 года, но, скорее всего, в это время съемки только возобновят.
Пока поклонникам "Сватов" остается пересматривать старые сезоны и думать, кто из любимчиков появится в новых эпизодах. К сожалению, двоих актеров увидеть на экране уже не получится. Пара, исполнившая роли родителей Ольги Николаевны, скончалась несколько лет назад. Ольги Аросевой не стало в 2013 году, а Владимира Зельдина – в 2016-м.
Фанаты предполагали, что, возможно, персонажей заменят другие артисты, однако пока догадки не подтвердились. Судя по данным в различных источниках, создатели решили отказаться от идеи новых исполнителей ролей.
Напомним, недавно приоткрылась очередная тайна будущего сезона "Сватов". По сценарию героиня Анны Кошмал Евгения Ковалева выходит замуж. Пару дней назад появилось несколько снимков со съемок, которые успели пройти до начала пандемии. Также стало известно, что в новых сериях появится Виктор Добронравов, который исполнит роль молодого Ивана Будько.
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