Добронравов обиделся и отказался от зарплаты в миллион рублей накануне увольнения из Театра сатиры

Актер отдал театру на Триумфальной площади 15 лет. В конце июня стало известно, что звезда сериала "Сваты" уволилась из труппы. Свой уход Федор Добронравов объяснил банальной усталостью.
Между тем заведующая труппой Бронислава Чунихина сообщила, что артист расстался с Театром сатиры по иной причине. Руководство просило Добронравова сократить количество сторонних проектов: театру было сложно подстраиваться под насыщенный график звезды сериала "Сваты".
Когда Федор Добронравов серьезно заболел, директор Мамед Агаев предложил ему гонорар в размере миллиона рублей в месяц. Взамен руководитель потребовал, чтобы артист отказался от работы на стороне. Добронравов предложение Агаева отклонил.
В итоге руководство Театра сатиры решило урезать зарплату звезде сериала "Сваты". Добронравову собирались оплачивать только фактически отработанные дни. Новые условия не устраивали артиста, он очень обиделся на работодателей и написал заявление на увольнение.
Чунихина подчеркнула, что в театре на Триумфальной площади достойные зарплаты. Народные артисты, например, получают 400 тысяч рублей. Гонорар состоит из фиксированной ставки, надбавок и премий. Хорошо зарабатывает даже молодежь.
Федор Добронравов как сыр в масле катался. В свое время благодаря театру он получил просторную квартиру, орден Дружбы и почетное звание народного артиста России.
Также Чунихина опровергла информацию о том, что Добронравов претендовал на место художественного руководителя. По ее словам, у звезды сериала "Сваты" никогда не было таких амбиций.
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