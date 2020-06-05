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Сериалы
После месяцев самоизоляции младшая дочь Хилькевич просится в детский сад

После месяцев самоизоляции младшая дочь Хилькевич просится в детский сад

Анна Хилькевич. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Младшая дочь звезды сериала "Универ. Новая общага" Анны Хилькевич просится в детский сад. Артистка поддерживает стремление малышки к общению с ровесниками.
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Хилькевич и ее семья уже несколько месяцев самоизолированы в загородном доме. Целыми днями Анна занимается дочками – Арианной и Марией. По словам звезды сериала "Универ. Новая общага", ее младшей наследнице не хватает общения с ровесниками. Маша попросилась в детский сад.

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"Арианну я отправила в 1,6, а Машенька уже 1,9, но мне кажется, что она не особо готова – плохо говорит, на горшок далеко не всегда просится... (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – посетовала знаменитость. Анна надеется, что в учреждении для малышей ее младшая наследница сделает большой скачек в развитии. Хилькевич уверена, что ребятишки быстрее социализируются среди одногодок.

Ранее звезда сериала "Универ. Новая общага" признавалась, что дистанционное обучение стало для не настоящим ночным кошмаром. Дело в том, что четырехлетняя наследница артистки Арианна из-за карантина не может посещать детский сад. С педагогами малышка занимается онлайн. Естественно, Хилькевич приходится контролировать процесс обучения.

Актриса не может объяснить, почему с дистанционными занятиями у нее не сложилось. "Может это у меня стадия неприятия сейчас такая", – рассудила знаменитость. Также Анна Хилькевич предположила, что ее раздражали перебои с интернетом, которые постоянно случались, а возможно всему виной неудобные программы для видеосвязи.

Автор: 5 июня 2020, 15:10 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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