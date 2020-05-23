Поклонники не узнали Хилькевич до пластики

Анна Хилькевич решилась показать своим поклонникам, как она выглядит на самом деле. Актриса опубликовала фото, на котором сама на себя не похожа: с короткой стрижкой под мальчика и без макияжа. Хилькевич прокомментировала, что именно так она выглядела до пластических операций.

прочитано 208 раз