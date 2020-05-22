Затравленная Анна Хилькевич располнела на карантине

Фигура знаменитости часто становится предметом обсуждений в Сети. Пользователи критикуют актрису за болезненную худобу.
Звезда призналась, что на карантине стала больше есть, что сказалось на ее весе. Анна Хилькевич поправилась на четыре килограмма. Кроме того, артистка добавила, что вновь вернула мясные продукты в свой рацион. Ранее она заявляла, что не ест мясо, из-за чего подверглась критике.
Однако совсем недавно она вновь отказалась от них. По словам актрисы, она питалась не так, как привыкла, а как получалось. Сейчас Анна Хилькевич вернула свое привычное питание: овощи и медленные углеводы. А вот шоколад звезда не ест.
Также знаменитость сообщила, что поменяла свой режим дня и начала высыпаться. Нервничать же Анна Хилькевич на карантине перестала. Артистка заметила, что стала больше времени уделять своему психологическому и эмоциональному здоровью.
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